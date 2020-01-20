АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Ученые назвали реснитчатые клетки в носу новой причиной аллергии

Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что реснитчатые клетки, расположенные в носу, могут быть новой причиной появления аллергии. Данное исследование опубликовано в журнале Science Immunology.

Научный специалист Нора Банкова на протяжении длительного времени проводила эксперименты с культурами клеток реснитчатого эпителия. Некоторые клетки такой ткани могут нести на одном своем волоске большое количество подвижных ресничек, одновременное движение которых упрощает движение слизи. Но также специалисты обращают внимание, что при запуске иммунной реакции на опасные вещества может быть вызвана аллергия. Ученые показали, что клетки производят цистеиновые лейкотриены, вызывающие не только продолжительный спазм, но и стимулируют развитие воспалительных процессов в организме. А вот опыты, проведенные на лабораторных животных, доказали, что появление АТФ, служившее сигналом для болезни, не может происходить без участия реснитчатых клеток.

У большинства подопытных мышей прослеживалось обильное повышение образования слизи в носу. Ученые считают, что у генетически модифицированных животных данная реакция не будет иметь такого яркого выражения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 17:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые зафиксировали возле Солнца редкий астероид 2020…
Мадонна снова отменила выступление перед самым началом концерта в…
Розы в постель и стеклянная скрипка: Давид Манукян поздравил Ольгу Бузову с днем…
Стали известны дата выхода и характеристики новых GeForce RTX 3070 и RTX 3080 от…
Кардиологи назвали 8 симптомов, предупреждающих об инфаркте за месяц до…
Лолита улетела отдыхать в Израиль с молодым…
В Сети заподозрили Давида Манукяна в…
Apple планирует выпустить новый iPhone 9 в скором…
Назван ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России в 2019…
«В огне»: Ольга Бузова выпустила новую песню в свой день…
Запустила здоровье: Поклонники взволнованы из-за состояния Анджелины…
Новые нормы регистрации автомобиля окрестили «ловушкой» для…
Ученые назвали реснитчатые клетки в носу новой причиной…
Яна Захарова: «Биологический отец никогда не узнает, что я его…
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в…
Kia Motors собирается произвести 11 новых электрокаров к 2025…
Максим Галкин провел вечер в компании Лаймы Вайкуле и зажег под песню…
Ольга Бузова в день 34-летия показала в Instagram полностью обнаженный…
Проект по внедрению методики хирургической пересадки матки будет реализовываться в Красноярском…
Rolls-Royce презентовала в Москве Cullinan Black…
«Я бы хотела быть как она»: Селена Гомес назвала своим кумиром…
Медики из Индии рассказали о неприятных последствиях плохой интимной…
Оксана Ряска работает в Нью-Йорке репетитором и ходит на курсы английского…
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына…
Обновленную версию SsangYong Rexton впервые заметили на…
«Глаза горят у обоих»: Романа Гриценко заподозрили в романе с блогером Елизаветой…
Борис Клюев с третьей супругой Викторией за 45 лет совместной жизни так и не завел…
Эксперты рассказали, как предотвратить попадание в ДТП в…
Просмотреть все новости