Ученые назвали реснитчатые клетки в носу новой причиной аллергии





Научный специалист Нора Банкова на протяжении длительного времени проводила эксперименты с культурами клеток реснитчатого эпителия. Некоторые клетки такой ткани могут нести на одном своем волоске большое количество подвижных ресничек, одновременное движение которых упрощает движение слизи. Но также специалисты обращают внимание, что при запуске иммунной реакции на опасные вещества может быть вызвана аллергия. Ученые показали, что клетки производят цистеиновые лейкотриены, вызывающие не только продолжительный спазм, но и стимулируют развитие воспалительных процессов в организме. А вот опыты, проведенные на лабораторных животных, доказали, что появление АТФ, служившее сигналом для болезни, не может происходить без участия реснитчатых клеток.У большинства подопытных мышей прослеживалось обильное повышение образования слизи в носу. Ученые считают, что у генетически модифицированных животных данная реакция не будет иметь такого яркого выражения.