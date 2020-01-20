Проект по внедрению методики хирургической пересадки матки будет реализовываться в Красноярском крае





Действие проекта по реализации операций по пересадке матки начинается в 2020 году и будет длиться в течение трех лет. По словам Алексея Полстяного, который является директором центра здоровья супружеской пары ФСНКЦ ФМБА России, операции направлены на возобновление способности выносить и родить ребенка в случае невозможности применения других лечебных мероприятий. Эксперт рассказал, что в мире давно практикуются подобные хирургические вмешательства, однако в России такой метод лечения пока не осуществлялся.В случае успешного осуществления проекта хирургами Красноярского края будет внесена инициатива о включении матки в список органов, которые можно трансплантировать. Благодаря программе по пересадке органов в рамках федеральных квот операции смогут проводиться для пациентов полностью бесплатно.