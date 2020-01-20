АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

"В 1912 году построил мой дедушка": Александр Васильев похвастался домом, в котором его семья живет 108 лет

Александр Васильев похвастался домом, в котором его семья живет 108 лет. В Instagram историк моды написал, что в 1912 году усадьбу построил его дед со своим старшим братом.
"В 1912 году построил мой дедушка": Александр Васильев похвастался домом, в котором его семья живет 108 лет

Александр Васильев опубликовал несколько фотографий, сделанных на территории его дома. В комментарии телеведущий рассказал, что никто из российских звезд не может похвастаться таким домом, как у него. У кого-то есть особняки гораздо больше его усадьбы, но зато в этом доме семья Александра Васильева живет 108-й год. Он был построен дедом знаменитости, которому помогал его старший брат. Усадьба требует постоянного внимания, поскольку ее надо все время поддерживать в порядке. В этом телеведущему помогает помощница по хозяйству, которая убирает, пылесосит и моет полы.

Также женщина рассказывает Александру Васильеву новости из жизни соседей, поэтому он всегда в курсе всего, что происходит вокруг. Пользователи Сети пришли в восторг от поста телеведущего. Они согласились, что не многие могут похвастаться старинным особняком. Многие написали, что на фото "настоящее семейное гнездышко Васильевых". ⠀

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Издание Military Watch обратило внимание на российский бомбардировщик с искусственным…
NASA: К земле приблизится астероид в два раза больше…
"В 1912 году построил мой дедушка": Александр Васильев похвастался домом, в котором его семья живет 108…
«Хороша и естественна»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после удаления…
Сын Ксении Собчак Платон признался, что больше не хочет жить в…
Эксперт Роскачества Лариса Абдуллаева рассказала, почему молоко не…
"Надо вести себя на ТВ нормально с ребёнком": Саша Артемова осудила поведение нынешних участников проекта…
Личный тренер Филиппа Киркорова Вячеслав Дайчев рассказал, что певец придерживается диеты даже на…
Таинственный возлюбленный подарил Анастасии Волочковой огромный букет белых…
Сергей Шойгу призвал укреплять силовой потенциал…
«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю»: Андрей Разин посвятил трогательный пост умершему…
Компания Xiaomi представит смартфон Mi 10 раньше…
Китай делится с другими странами данными о новом типе…
Борис Клюев продолжает бороться с раком…
Итальянский врач рассказал об опасности…
Певица Елка призналась, что черный не является настоящим цветом её…
Instagram убрал кнопку IGTV со своего…
Борис Клюев назвал идею брака «иллюзией, которая не может ничему…
Диетолог Маргарита Королева: "Прийти в норму после праздников помогут овощи и…
«Извинился и опустил голову»: Американский певец Дэвид Олни умер на сцене прямо во время своего…
Медики из Кемерова прооперировали ребёнка с воронкообразной деформацией…
«Богиня!»: 52-летняя Памела Андерсон снова обнажилась для глянцевого журнала Vаnity…
В Сети появились первые изображения нового бюджетного кроссовера…
Эксперты IFixit составили рейтинг ремонтопригодности гаджетов 2019…
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского…
Ученые рассказали, почему БАДы являются неэффективными для микрофлоры…
Наталья Водянова впервые вышла в свет с Антуаном Арно после…
Ученые обнаружили в Антарктиде останки жившего 100 тысяч лет назад доисторического…
Просмотреть все новости