"В 1912 году построил мой дедушка": Александр Васильев похвастался домом, в котором его семья живет 108 лет

Александр Васильев опубликовал несколько фотографий, сделанных на территории его дома. В комментарии телеведущий рассказал, что никто из российских звезд не может похвастаться таким домом, как у него. У кого-то есть особняки гораздо больше его усадьбы, но зато в этом доме семья Александра Васильева живет 108-й год. Он был построен дедом знаменитости, которому помогал его старший брат. Усадьба требует постоянного внимания, поскольку ее надо все время поддерживать в порядке. В этом телеведущему помогает помощница по хозяйству, которая убирает, пылесосит и моет полы.Также женщина рассказывает Александру Васильеву новости из жизни соседей, поэтому он всегда в курсе всего, что происходит вокруг. Пользователи Сети пришли в восторг от поста телеведущего. Они согласились, что не многие могут похвастаться старинным особняком. Многие написали, что на фото "настоящее семейное гнездышко Васильевых". ⠀