Rolls-Royce презентовала в Москве Cullinan Black Badge





Новую модель внешне легко отличить по черному окрасу кузова, а также узнаваемой статуэтке «Дух экстаза», находящейся на капоте авто. Кроме того, в новом транспортном средстве приковывают особое внимание черная хромированная окантовка радиаторной решетки и ручка на багажнике. Фирменную модель разработчики оснастили оригинальными кованными колесными дисками на 22 дюйма и тормозными механизмами с красными суппортами. «Изюминкой» салона стала отделка кожей и углепластиком. Объем двигателя, установленного под капот Cullinan Black Badge, равен 6,75 литрам, а его мощность составляет 600 «лошадок». Мотор работает в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач. У российских дилеров стоимость специальной версии может достигать около 38 млн рублей.Напомним, что для Rolls-Royce Motor Cars российский рынок стал одним из прибыльных в Европе. За 2019 год продажи данного бренда в РФ стартовали очень активно и на конец года достигли двух сотен автомобилей.