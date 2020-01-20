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«Я бы хотела быть как она»: Селена Гомес назвала своим кумиром Адель

Известная певица Селена Гомес недавно дала большое интервью Capital FM. В беседе с журналистами популярная артистка призналась, что считает своим кумиром Адель равняясь на нее в своей музыкальной карьере.
«Я бы хотела быть как она»: Селена Гомес назвала своим кумиром Адель

Как выяснилось, 27-летняя Селена Гомес в последнее время постепенно выходит из тяжелой депрессии после расставания со своим возлюбленным Джастином Бибером. Сейчас артистка приходит в себя, а ее новый альбом пресса сочла прямым свидетельством того, что Гомес на верном пути и приближается к полному психологическому восстановлению. В своем недавнем интервью знаменитость рассказала о том, кого считает своим музыкальным кумиром и своего рода «маяком» в мире шоу-бизнеса.

На соответствующий вопрос журналистов Селена Гомес назвала своим музыкальным идеалом певицу Адель. Более того, как призналась молодая исполнительница, британская звезда для нее большой кумир. «Я бы хотела быть как она», - отметила артистка, подчеркнув, что лучшей песней Адель считает композицию под названием Send My Love.

При этом, добавила Гомес, выпускать кавер-версии на свои любимые песни в исполнении Адель она не планирует, поскольку просто боится, что такая попытка окажется провальной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:32

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