Медики из Индии рассказали о неприятных последствиях плохой интимной гигиены





Нарушение интимной гигиены является причиной возникновения большого количества инфекций, передающихся от человека к человеку при половом акте. Индийские медики заявили, что опасность таится в семенной жидкости и выделениях из влагалища. Это может привести к повреждениям головного мозга, поэтому очень важно соблюдать меры предосторожности. Гепатит - форма вирусной инфекции, вызванная разными причинами. Из всех типов болезни именно гепатит В и С чаще всего встречаются у людей, которые имеют доступ к зараженным жидкостям организма. В этот список также входит и сифилис, характеризующийся бородавками небольшого размера, зудящей сыпью.Женщинам особенно важна тщательная интимная гигиена, ведь так можно снизить риск вагинальных инфекций. Обычно во влагалище содержится незначительное количество бактерий (лактобацилл) и дрожжей (C. albicans), однако при превышении показателей из-за низкого уровня эстрогена или других причин возникают такие признаки, как выделения с неприятным «ароматом», что зачастую сопровождается проблемами с мочеиспусканием. Генитальные бородавки также могут быть вызваны вирусом папилломы человека, передающийся при половом акте. Это касается обоих полов, однако женщины больше подвержены данному заболеванию. Из этого следуют рекомендации медиков из Индии тщательно следить за интимной гигиеной и не вести беспорядочную половую жизнь.