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Сын Ксении Собчак Платон признался, что больше не хочет жить в Москве

Телеведущая и эпатажная светская львица Ксения Собчак на своей странице в соцсети Instagram показала видео с участием своего маленького сына Платона. В кадре мальчик признался, что больше не хочет жить в Москве.
Сын Ксении Собчак Платон признался, что больше не хочет жить в Москве

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак достаточно ярко провела зимний отпуск. Сначала вместе с мужем и режиссером Константином Богомоловым, а также сыном Платоном звезда отправилась в Куршевель, где покаталась на лыжах, а затем они вместе улетели на солнечные Мальдивы. Там знаменитость арендовала роскошную виллу, где стоимость пребывания достигает 25 тысяч долларов в сутки.

Теперь Ксения Собчак вернулась в Москву, а на островах она и Константин Богомолов провели две недели. Звезда поспешила поделиться с поклонниками забавным видео с участием ее сына Платона. В кадре мальчик признается, что он не хочет жить в Москве. Тогда звездная мама интересуется у наследника, где он хочет жить, на что Платон отвечает: "Здесь", - подразумевая Мальдивские острова. В итоге эпатажная светская львица заключила, что губа у мальчика, как говорят в народе "не дура".

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:14

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