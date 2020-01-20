Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына Петра





16-летний сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой заставил родителей понервничать. Российские СМИ сообщали, что знаменитый режиссер обеспокоился отсутствием наследника после того, как тот не вернулся с вечеринки. Тревоги добавлял и факт того, что связи с ребенком тоже не было. Киноделу пришлось обратиться в столичную полицию, которая обыскала весь Одинцовский район, но местоположение пропавшего оставалось неизвестным. Впоследствии Кончаловский обнаружил молодого тусовщика в гостевом помещении на своем участке.Оказалось, что Петр Кончаловский находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому решил скрытно вернуться домой. Отоспавшись, подросток вышел из пристройки и попался на глаза отцу. Стоит отметить, что у Андрея Кончаловского есть семь детей от пяти разных жен, с которыми он до сих пор поддерживает общение и занимается воспитанием. Более того, многие фанаты его творчества указывали на недавнее ДТП со старшей дочерью от Высоцкой, которая находится в коме. Поэтому поводов для беспокойства у 82-летнего режиссера было вполне достаточно.