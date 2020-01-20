"Надо вести себя на ТВ нормально с ребёнком": Саша Артемова осудила поведение нынешних участников проекта "Дом-2"





На своей странице в Instagram экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова ответила на вопросы фолловеров и отметила, что не хотела бы снова вернуться в Периметр, так как ей не нравится поведение нынешних участников с детьми. По мнению молодой мамочки, на телевидении с детьми нужно вести себя нормально, чтобы потом не получать критику за выбор садика для наследников.Многие зрители уверены, говорила Саша Артемова об Ольге Рапунцель и Дмитрии Дмитренко, так как они никак не могут определиться, какой садик подходит для их дочери Василисы, то и дело переводя девочку из одного заведения в другое. Поклонники поспешили поддержать звезду реалити-шоу, отметив, что она полностью права по поводу поведения Рапунцель-старшей.