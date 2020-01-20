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"Надо вести себя на ТВ нормально с ребёнком": Саша Артемова осудила поведение нынешних участников проекта "Дом-2"

Экс-участница проекта "Дом-2" и молодая мамочка Саша Артемова часто отвечает своим поклонникам в Instagram на вопросы касательно воспитания детей. Недавно она раскритиковала поведение нынешних участников реалити-шоу, скорее всего, адресовав обращение Ольге Рапунцель.
"Надо вести себя на ТВ нормально с ребёнком": Саша Артемова осудила поведение нынешних участников проекта "Дом-2"

На своей странице в Instagram экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова ответила на вопросы фолловеров и отметила, что не хотела бы снова вернуться в Периметр, так как ей не нравится поведение нынешних участников с детьми. По мнению молодой мамочки, на телевидении с детьми нужно вести себя нормально, чтобы потом не получать критику за выбор садика для наследников.

Многие зрители уверены, говорила Саша Артемова об Ольге Рапунцель и Дмитрии Дмитренко, так как они никак не могут определиться, какой садик подходит для их дочери Василисы, то и дело переводя девочку из одного заведения в другое. Поклонники поспешили поддержать звезду реалити-шоу, отметив, что она полностью права по поводу поведения Рапунцель-старшей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05

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