Обновленную версию SsangYong Rexton впервые заметили на тестах
Флагманский южнокорейский кроссовер SsangYong Rexton, последнее внешнее обновление которого производитель проводил менее года тому назад, готовится к новому рестайлингу. Закамуфлированный образец модели с новым обликом совсем недавно был впервые замечен на дорогах Южной Кореи.
Судя по всему, компания SsangYong планирует спасти продажи данной модели – ведь даже на родном для себя корейском рынке за минувший год данный кроссовер разошелся крайне скромным тиражом всего чуть более 12 000 экземпляров. И большие надежды в этом смысле возлагаются на новую внешность модели. Отмечается, что SsangYong Rexton получит новую решетку радиатора и полностью переработанную оптику. Под крышкой капота и в салоне автомобиля никаких изменений не ожидается.
Стоит отметить, что нынешняя версия SsangYong Rexton доступна в Южной Корее в единственной комплектации: с 2,2-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 187 лошадиных сил и 7-ступенчатой АКПП от Mercedes. Впрочем, для внешних рынков производитель предлагает и бензиновую версию с турбированной «четверкой» рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 225 лошадиных сил. Бензиновая комплектация, к слову, оснащается 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» с тем же набором передач.
Официальная премьера обновленной версии кроссовера на родине должна пройти уже во второй половине текущего года.
Судя по всему, компания SsangYong планирует спасти продажи данной модели – ведь даже на родном для себя корейском рынке за минувший год данный кроссовер разошелся крайне скромным тиражом всего чуть более 12 000 экземпляров. И большие надежды в этом смысле возлагаются на новую внешность модели. Отмечается, что SsangYong Rexton получит новую решетку радиатора и полностью переработанную оптику. Под крышкой капота и в салоне автомобиля никаких изменений не ожидается.
Стоит отметить, что нынешняя версия SsangYong Rexton доступна в Южной Корее в единственной комплектации: с 2,2-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 187 лошадиных сил и 7-ступенчатой АКПП от Mercedes. Впрочем, для внешних рынков производитель предлагает и бензиновую версию с турбированной «четверкой» рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 225 лошадиных сил. Бензиновая комплектация, к слову, оснащается 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» с тем же набором передач.
Официальная премьера обновленной версии кроссовера на родине должна пройти уже во второй половине текущего года.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:08