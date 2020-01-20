АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Обновленную версию SsangYong Rexton впервые заметили на тестах

Флагманский южнокорейский кроссовер SsangYong Rexton, последнее внешнее обновление которого производитель проводил менее года тому назад, готовится к новому рестайлингу. Закамуфлированный образец модели с новым обликом совсем недавно был впервые замечен на дорогах Южной Кореи.
Обновленную версию SsangYong Rexton впервые заметили на тестах

Судя по всему, компания SsangYong планирует спасти продажи данной модели – ведь даже на родном для себя корейском рынке за минувший год данный кроссовер разошелся крайне скромным тиражом всего чуть более 12 000 экземпляров. И большие надежды в этом смысле возлагаются на новую внешность модели. Отмечается, что SsangYong Rexton получит новую решетку радиатора и полностью переработанную оптику. Под крышкой капота и в салоне автомобиля никаких изменений не ожидается.

Стоит отметить, что нынешняя версия SsangYong Rexton доступна в Южной Корее в единственной комплектации: с 2,2-литровым турбированным дизельным двигателем мощностью 187 лошадиных сил и 7-ступенчатой АКПП от Mercedes. Впрочем, для внешних рынков производитель предлагает и бензиновую версию с турбированной «четверкой» рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 225 лошадиных сил. Бензиновая комплектация, к слову, оснащается 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» с тем же набором передач.

Официальная премьера обновленной версии кроссовера на родине должна пройти уже во второй половине текущего года.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Захарова: «Биологический отец никогда не узнает, что я его…
4-летнюю дочь Марии Кравченко затравили в…
Kia Motors собирается произвести 11 новых электрокаров к 2025…
Максим Галкин провел вечер в компании Лаймы Вайкуле и зажег под песню…
Ольга Бузова в день 34-летия показала в Instagram полностью обнаженный…
Проект по внедрению методики хирургической пересадки матки будет реализовываться в Красноярском…
Rolls-Royce презентовала в Москве Cullinan Black…
«Я бы хотела быть как она»: Селена Гомес назвала своим кумиром…
Медики из Индии рассказали о неприятных последствиях плохой интимной…
Оксана Ряска работает в Нью-Йорке репетитором и ходит на курсы английского…
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию из-за пропажи сына…
Обновленную версию SsangYong Rexton впервые заметили на…
«Глаза горят у обоих»: Романа Гриценко заподозрили в романе с блогером Елизаветой…
Борис Клюев с третьей супругой Викторией за 45 лет совместной жизни так и не завел…
Эксперты рассказали, как предотвратить попадание в ДТП в…
Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без…
Издание Military Watch обратило внимание на российский бомбардировщик с искусственным…
NASA: К земле приблизится астероид в два раза больше…
"В 1912 году построил мой дедушка": Александр Васильев похвастался домом, в котором его семья живет 108…
«Хороша и естественна»: Лера Кудрявцева вернулась к работе после удаления…
Сын Ксении Собчак Платон признался, что больше не хочет жить в…
Эксперт Роскачества Лариса Абдуллаева рассказала, почему молоко не…
"Надо вести себя на ТВ нормально с ребёнком": Саша Артемова осудила поведение нынешних участников проекта…
Личный тренер Филиппа Киркорова Вячеслав Дайчев рассказал, что певец придерживается диеты даже на…
Таинственный возлюбленный подарил Анастасии Волочковой огромный букет белых…
Сергей Шойгу призвал укреплять силовой потенциал…
«Я до сих пор тяжело переживаю эту потерю»: Андрей Разин посвятил трогательный пост умершему…
Компания Xiaomi представит смартфон Mi 10 раньше…
Просмотреть все новости