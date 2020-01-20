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Борис Клюев с третьей супругой Викторией за 45 лет совместной жизни так и не завел детей

Борис Клюев в эфире программы «Судьба человека» рассказал о своей третьей жене Виктории. Он вспомнил историю их знакомства и посетовал, что за 45 лет совместной жизни они так и не завели общих детей.
Борис Клюев с третьей супругой Викторией за 45 лет совместной жизни так и не завел детей

Борис Клюев рассказал, что его супруга легкоатлетка, которая бегала на дистанции 800 и 1500 м. Их знакомство состоялось на дне рождения друга артиста. Он увидел Викторию, и она произвела на него сильное впечатление. Театральный педагог вспоминает, что всегда мечтал о такой женщине: глаза цвета изумруд, красивые скулы, очень стройная с удивительными руками и изумительными ногами. Актёр одаривал её цветами и приглашал на интересные встречи. Однажды позвал на свой спектакль, но из-за волнения забыл текст. Борис Клюев заявил, что ради него будущая супруга разрушила свою семью. Однако поначалу им было тяжело, так как своим жильём ещё не обзавелись. Приходилось спать на раскладушке вдвоем.

Актёр признаётся, что Виктории сложно было привыкать к новому режиму жизни, ведь у них постоянно были ночные компании. И всё же она всё вытерпела. Клюев восхищается ею и отмечает, что жена никогда никому не жалуется. После «Трёх мушкетёров», где актёр сыграл Рошфора, на него обрушилась слава, а Виктория стойко перенесла ночные звонки от поклонниц. Однако за 45 лет совместной жизни они так и не смогли завести детей. Клюев отмечает, что из-за спорта порой женщины не имеют шансов насладиться материнством. Он все надежды возлагал на сына, но после его гибели (умер в возрасте 24 лет от сердечной недостаточности) «пришла пустота». Актёр решил не травмировать супругу и не стал заводить детей на стороне.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:01

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