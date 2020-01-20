Эксперты рассказали, как предотвратить попадание в ДТП в тумане





Туман в холодное время года отличается от летнего протяженностью. Следует правильно расположить транспортное средство, в этом помогут специальные отметки на столбах, указывающих край дороги. Если отметок нет, то ориентироваться следует по правому краю дороги или колее от проехавших ранее автомобилей. Использование дворников и очистка внутренней стороны стекла поможет улучшить видимость в тумане. Также можно направить струю теплого воздуха на стекло.Двигаться следует медленно, чтобы при внезапном появлении препятствия можно было остановить машину. Стоит учитывать и наличие на дорогах транспортных средств старой конструкции, у которых тусклые габаритные огни и их достаточно сложно заметить в густом тумане. Наибольшую степень безопасности водителю и пассажирам может обеспечить передвижение авто со скоростью не больше 40 километров в час.