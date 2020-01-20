Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

31-летняя Паулина Андреева, которая является супругой Федора Бондарчука, считается одной из наиболее красивых актрис российского кино. На своей странице в социальной сети Instagram актриса публикует много снимков, на которых позирует в дорогих нарядах и с макияжем на лице. Однако актер Станислав Дужников показал своим подписчикам, как выглядит Паулина Андреева без косметики. На снимках, которые сделаны в самолете во время перелета в Екатеринбург, актриса запечатлена в свитшоте черного цвета с капюшоном. Из-за абсолютного отсутствия косметики на лице Андреева выглядит бледной и сонной, отмечают поклонники, несмотря на то, что лишь недавно побывала в отпуске с мужем в Индии.Несмотря на свой статус, Паулина Андреева остается скромной. Она никогда не показывает поклонникам роскошных завтраков, любит одеваться в джинсы и футболки и при необходимости может ехать на метро.