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Личный тренер Филиппа Киркорова Вячеслав Дайчев рассказал, что певец придерживается диеты даже на отдыхе

Личный тренер Филиппа Киркорова Вячеслав Дайчев в одном из своих интервью рассказал, что певец придерживается диеты даже на отдыхе. Он сообщил, что около года назад король российской эстрады смог похудеть на 30 килограммов и теперь тщательно следит за питанием.
Личный тренер Филиппа Киркорова Вячеслав Дайчев рассказал, что певец придерживается диеты даже на отдыхе

Филипп Киркоров часто путешествует, но при этом не забывает о правильном питании. Вячеслав Дайчев рассказал, что исполнитель придерживается специальной диеты и даже в отпуске он не позволяет себе переедать. Личный тренер известного певца утверждает, что знаменитость отдыхает не только от напряженного рабочего графика, но и от усиленных тренировок. При этом Филипп Киркоров ежедневно делает утренние зарядки и выполняет не сложные упражнения.

Вячеслав Дайчев посоветовал королю российской эстрады не расслабляться в плане диеты. Если не придерживаться правильного питания, то после отпуска могут возникнуть проблемы с соблюдением режима. Личный тренер знаменитого исполнителя сообщил, что категорических запретов нет, просто необходимо ограничивать количество жареного, мучного и сладкого. Он уверен, что главное употреблять полезную пищу, но небольшими порциями.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:05

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