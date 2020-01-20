Личный тренер Филиппа Киркорова Вячеслав Дайчев рассказал, что певец придерживается диеты даже на отдыхе





Филипп Киркоров часто путешествует, но при этом не забывает о правильном питании. Вячеслав Дайчев рассказал, что исполнитель придерживается специальной диеты и даже в отпуске он не позволяет себе переедать. Личный тренер известного певца утверждает, что знаменитость отдыхает не только от напряженного рабочего графика, но и от усиленных тренировок. При этом Филипп Киркоров ежедневно делает утренние зарядки и выполняет не сложные упражнения.Вячеслав Дайчев посоветовал королю российской эстрады не расслабляться в плане диеты. Если не придерживаться правильного питания, то после отпуска могут возникнуть проблемы с соблюдением режима. Личный тренер знаменитого исполнителя сообщил, что категорических запретов нет, просто необходимо ограничивать количество жареного, мучного и сладкого. Он уверен, что главное употреблять полезную пищу, но небольшими порциями.