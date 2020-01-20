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Издание Military Watch обратило внимание на российский бомбардировщик с искусственным интеллектом

Авторитетное зарубежное издание Military Watch снова обратило внимание на российские вооружения. Эксперты журнала сообщают о бомбардировщике с системой искусственного интеллекта.
Издание Military Watch обратило внимание на российский бомбардировщик с искусственным интеллектом

Американские журналисты представили данные о последних разработках российских военных инженеров. Новейший тип самолёта ещё не получил серийное название, но уже сейчас он заставил говорить о себе представителей вооруженных сил самых прогрессивных стран мира. Внедрённые в новом воздушном судне боевого типа технологии выводят его за рамки традиционных единиц воздушной флотилии. Американская пресса сообщает о беспокойстве в кругах ВВС США по этому поводу. Описанный изданием бомбардировщик является представителем третьего класса дальнобойных межконтинентальных суден новой генерации. По данным журналистов, самолеты на новой платформенной базе поднимутся в небо уже к концу 2020-х годов.

Беспилотные и дозвуковые универсальные самолеты предназначены для выполнения любых задач. Для их создания используются стелс-технологии и конструкция летающих крыльев, что даст возможность преодолевать 12,5 тысячи километров с грузом свыше 27 тонн. Что касается типов боеприпасов, то здесь пока данных у авторов публикации нет, однако есть вероятность, что это судно станет первым в мире беспилотником среди стратегических бомбардировщиков. Издание вспоминает другие разработки российской военной промышленности, Ту-160М2 2017 года выпуска и ПАК ДА, который введут в эксплуатацию уже в середине текущего года.

В новом же самолёте появится возможность использования скрытой конструкции полевых датчиков, гиперзвуковых ракетных орудий и лазерных оборонных систем. При этом стоит отметить, что первенство в беспилотном стратегическом судостроении может перейти и к США, если они успеют раньше России произвести свой новый бомбардировщик. Согласно имеющимся сведениям, разрабатываемый в данное время B-21, весьма вероятно, также получит удаленное управление.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:37

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