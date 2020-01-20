NASA: К земле приблизится астероид в два раза больше Биг-Бена





Ученые обязуются внимательно следить за астероидом общим диаметром около 755 футов. По последним данным, он приближается к поверхности Земли со скоростью 61 500 миль в час и в случае столкновения будет способен полностью уничтожить несколько городов. Астероид был назван учеными как «2020 AQ1» и траектория движения охарактеризована «близким приближением».Напомним, что осенью прошлого года два подобных космических тела уже пролетали сравнительно близко с Землей. Их можно было заметить даже невооруженным взглядом. Офицер из NASA Линдли Джонсон добавлял, что они прошли на расстоянии около 3,5 миллиона миль от планеты.