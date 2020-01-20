NASA: К земле приблизится астероид в два раза больше Биг-Бена
Ученые из NASA сделали заявление, что к планете приближается астероид размером с Биг-Бен. Специалисты считают, что хоть он и пройдет по близкой к Земле траектории, но вреда для населения планеты он не принесет.
Ученые обязуются внимательно следить за астероидом общим диаметром около 755 футов. По последним данным, он приближается к поверхности Земли со скоростью 61 500 миль в час и в случае столкновения будет способен полностью уничтожить несколько городов. Астероид был назван учеными как «2020 AQ1» и траектория движения охарактеризована «близким приближением».
Напомним, что осенью прошлого года два подобных космических тела уже пролетали сравнительно близко с Землей. Их можно было заметить даже невооруженным взглядом. Офицер из NASA Линдли Джонсон добавлял, что они прошли на расстоянии около 3,5 миллиона миль от планеты.
Ученые обязуются внимательно следить за астероидом общим диаметром около 755 футов. По последним данным, он приближается к поверхности Земли со скоростью 61 500 миль в час и в случае столкновения будет способен полностью уничтожить несколько городов. Астероид был назван учеными как «2020 AQ1» и траектория движения охарактеризована «близким приближением».
Напомним, что осенью прошлого года два подобных космических тела уже пролетали сравнительно близко с Землей. Их можно было заметить даже невооруженным взглядом. Офицер из NASA Линдли Джонсон добавлял, что они прошли на расстоянии около 3,5 миллиона миль от планеты.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:29