Социологи составили портрет руководителей в России





Специалисты из Аналитического центра НАФИ обнародовали результаты общенационального опроса, который изучал отношение подчиненных к своему начальству, а также главные черты характера руководителей в РФ. Известно, что около 82% считают условия работы со своим непосредственным начальником "комфортными". Самыми частыми качествами тех или иных боссов были компетентность (77%), справедливость (73%), успешность (71%) и саморазвитие (69%). При такой положительной оценке довольно необычным оказалось малое количество респондентов, которое имеет дружеские отношения с руководителем (34%).Что касается стиля управления, то значительная часть оказалась приверженной "демократически-коллегиальному" подходу (58%). Известно, что такие шефы распределяют обязанности в равной степени и не особенно вмешиваются в дела работников. А вот 22% респондентов отметили "авторитарность", при которой руководитель часто использует выговоры, штрафы и замечания, принимая решения самостоятельно. Самую меньшую долю составляли "либеральные" управленцы, которые целиком и полностью доверяли своим подопечным, отвечающим за свою часть работы.