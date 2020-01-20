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Эксперт Роскачества Лариса Абдуллаева рассказала, почему молоко не прокисает

Эксперт Роскачества Лариса Абдуллаева рассказала, почему молоко может храниться долго и не прокисает. Также специалист ответила на несколько часто задаваемых вопросов, касающихся данного продукта.

Лариса Абдуллаева, которая является руководителем службы стандартизации Молочного союза России рассказала, что молоко должно пройти специальную обработку прежде чем отправиться на полки магазинов. Термическая обработка уничтожает в продукте вредную и полезную молочнокислую микрофлору, по этой причине молоко дольше хранится и не прокисает. Такой ультрапастеризованный продукт может храниться больше 2 недель.

Лариса Абдуллаева сообщила, что молоко не прокисает, но при этом портится и становится горьким. В таком случае его нельзя употреблять. Также в продукт могли быть внесены стабилизирующие добавки, которые препятствуют его прокисанию, а быстрое скисание открытого пастеризованного молока может произойти из-за переизбытка микрофлоры или из-за окончания срока годности, поэтому такой продут следует выкинуть.

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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:13

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