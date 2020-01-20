Сергей Шойгу призвал укреплять силовой потенциал ОДКБ





«С момента основания организации было многое сделано для того, чтобы усовершенствовать ее военную составляющую. Была создана современная система реагирования на любые кризисы, сформированы компоненты коллективных сил ОДКБ, на постоянной основе проводятся мероприятия по совместной боевой и оперативной подготовке войск», - подчеркнул Сергей Шойгу. При этом глава российского оборонного ведомства признал, что военно-политическая обстановка на глобальной арене в целом остается довольно сложной и напряженной.«Кризисный потенциал не снижается, а потому, в интересах обеспечения готовности силовых составляющих организации и повышения эффективности решений на случай кризисных ситуаций, эта совместная работа должна продолжаться в том же ключе», - подчеркнул генерал. По его словам, дальнейшее развитие связей в рамках ОДКБ остается одним из приоритетов для российской стороны.