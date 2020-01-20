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Певица Елка призналась, что черный не является настоящим цветом её волос

Певица Елка недавно объяснила журналистам, почему долгое время красит волосы в черный цвет. Звезда призналась, что настоящий цвет её локонов является довольно необычным из-за наследственности.

Новое интервью с певицей Елкой в рамках программы «Север шоу» пролило свет на некоторые подробности из личной жизни исполнительницы. Поп-звезда сообщила, что черный оттенок не является натуральным для её волос. По большему счету, общественность никогда не видела звезду с настоящим оттенком из-за частых процедур покраски. Свой естественный цвет локонов знаменитость называет «никаким, серым», который достался ей от дедушки, поседевшего еще в 23 года.

На любые возражения относительно того, что черный цвет «старит», Елка ответила подобным образом: «старит не цвет волос, а возраст. Гравитацию и окислительные процессы еще никто не отменял, но мы работаем над этим». Кроме прочего, теперь знаменитость начала отходить от сложных причесок, которые уже стали частью её образа. 37-летняя певица объясняет подобный выбор тем, что эффектный имидж требует большого количества парикмахеров, без которых она и сейчас хорошо справляется.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:10

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