Певица Елка призналась, что черный не является настоящим цветом её волос





Новое интервью с певицей Елкой в рамках программы «Север шоу» пролило свет на некоторые подробности из личной жизни исполнительницы. Поп-звезда сообщила, что черный оттенок не является натуральным для её волос. По большему счету, общественность никогда не видела звезду с настоящим оттенком из-за частых процедур покраски. Свой естественный цвет локонов знаменитость называет «никаким, серым», который достался ей от дедушки, поседевшего еще в 23 года.На любые возражения относительно того, что черный цвет «старит», Елка ответила подобным образом: «старит не цвет волос, а возраст. Гравитацию и окислительные процессы еще никто не отменял, но мы работаем над этим». Кроме прочего, теперь знаменитость начала отходить от сложных причесок, которые уже стали частью её образа. 37-летняя певица объясняет подобный выбор тем, что эффектный имидж требует большого количества парикмахеров, без которых она и сейчас хорошо справляется.