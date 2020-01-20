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Медики из Кемерова прооперировали ребёнка с воронкообразной деформацией грудины

На своей странице в Instagram медики областной детской клинической больницы в г. Кемерово сообщили о проведении уникальной операции, в ходе которой произвели резекцию рёбер и спасли ребёнка с деформированной грудиной. В областной детской клинической больнице отметили, что при этом использовали малоинвазивное хирургическое вмешательство.

Врачи рассказали, что при воронкообразной деформации грудины можно наблюдать вваливание грудной клетки и передних отделов рёбер (вогнутая грудь). В областной детской клинической больнице данную патологию можно исправить с помощью оперативного вмешательства. Для этого назначается операция, которая носит название миниинвазивная торакопластика. Медики отмечают, что необходимость такой операции определяется врачом травматологом-ортопедом.

Хирургическое вмешательство при этом менее травматично, что даёт возможность пациентам очень быстро пойти на поправку после операции. Стоит отметить, что резекция ребра используется для оперативного доступа к полости плевры и органам грудной полости (торакотомия), при торакопластике, поражении ребер остеомиелитом или опухолью, для дренирования эмпиемы плевры.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:40

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