Медики из Кемерова прооперировали ребёнка с воронкообразной деформацией грудины





Врачи рассказали, что при воронкообразной деформации грудины можно наблюдать вваливание грудной клетки и передних отделов рёбер (вогнутая грудь). В областной детской клинической больнице данную патологию можно исправить с помощью оперативного вмешательства. Для этого назначается операция, которая носит название миниинвазивная торакопластика. Медики отмечают, что необходимость такой операции определяется врачом травматологом-ортопедом.Хирургическое вмешательство при этом менее травматично, что даёт возможность пациентам очень быстро пойти на поправку после операции. Стоит отметить, что резекция ребра используется для оперативного доступа к полости плевры и органам грудной полости (торакотомия), при торакопластике, поражении ребер остеомиелитом или опухолью, для дренирования эмпиемы плевры.