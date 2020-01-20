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Китай делится с другими странами данными о новом типе коронавируса

Китайские власти поддерживают тесные контакты с остальными странами и представителями ВОЗ по ситуации со вспышкой заболеваемости пневмонией, которая вызвана появлением коронавируса нового типа. Это делается для своевременного принятия соответствующих мер и общих усилий по обеспечению высокого уровня безопасности в глобальной сфере охраны здоровья.
Китай делится с другими странами данными о новом типе коронавируса

С таким заявлением во время брифинга 20 января выступил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан. «Китай, руководствуясь чувством ответственности, делится всеми данными с другими государствами, Всемирной организацией здравоохранения, а также с различными региональными организяциями. Мы провели обмен данными и поддерживаем максимально тесную связь со всеми сторонами процесса», - отметил дипломат. По словам Шуана, другие государства, в свою очередь, также оповестили официальный Пекин о зарегистрированных на их территориях случаях заражения указанным типом вируса.

«Если другие страны зарегистрируют на своей территории случаи со схожими симптомами, мы рассчитываем, что они оповестят нас об этом по официальным каналам. Это позволит нам организовать совместную работу по профилактике и контролю, а также обеспечению безопасности в сфере здравоохранения на глобальном уровне», - подчеркнул он.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:34

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