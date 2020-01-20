Борис Клюев назвал идею брака «иллюзией, которая не может ничему научить»





В новом выпуске ток-шоу «Судьба человека» гостем выступил 75-летний актер Борис Клюев. В ходе беседы с телеведущим звезда сериала «Воронины» назвал идею брака «иллюзией, которая не может ничему научить». Свои слова артист обосновал личным опытом, поскольку его первый брак отличался отсутствием любви и многими ошибками. Клюев признался, что сыграл свадьбу с Натальей вынужденно, поскольку на момент бракосочетания его пассия была беременной. От этой неудавшейся семейной жизни впоследствии родился сын Алексей, который скончался в 23 года от сердечной недостаточности.По словам Клюева, скоропостижная смерть отца была одной из основных причин его импульсивных решений. Тем более, что в годы молодости актер запрещал своей матери выходить замуж, поскольку считал неприятным любого мужчину около родительницы. Теперь исполнитель роли Николая Воронина говорит, что чрезвычайно жалеет о собственном поведении потому, что тяжелая послевоенная жизнь отнимала у его мамы много сил. В то же время, Клюев вспоминает, что посетил могилу матери после становления народным артистом, таким образом исполнив давнюю мечту покойной.