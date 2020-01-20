В Сети появились первые изображения нового бюджетного кроссовера Renault
В интернет попали первые снимки нового недорогого кроссовера от Renault. Бюджетное авто на изображениях не скрыто каким-либо камуфляжем, что позволяет рассмотреть некоторые нюансы.
Очередное внедорожное авто от французской компании будет предоставлено уже в текущем 2020 году. Заводской индекс паркетника HBC, ранее машина уже попадала в объектив фоторепортеров, однако все детали грядущей новинки скрывались плотными чехлами. Сейчас же в Сети обнародовали снимки кроссовера, не прикрытого защитными средствами. Техностилисты по шпионским фотографиям создали рендерные изображения паркетника. Транспортное средство произведено на базе обновленной CMF-A-платформы, примененной ранее в разработке минивэна Triber.
Небольшая машина получила фирменную радиаторную решетку и двухуровневые фары. При этом сверху нижней основой оптики расположены суженные секции LED-прожекторов, также функционирующих в качестве поворотников и ДХО. Несмотря на то, что оборудование и интерьер салона пока не раскрывается, большинство экспертов сходятся во мнении, что внутри покупателя ждёт переоснащенная панель приборов с сенсорным парящим дисплеем мультимедийной системы.
Силовой агрегат новинки составит турбомотор ёмкостью в 1 литр на 95 лошадиных сил, работающий вместе с роботизированной или механической коробкой передач на пять ступеней. При этом полноприводной вариант производитель не рассматривает. Дебют обновленного кроссовера от Renault состоится в феврале в рамках экспозиции Делийского автосалона в Индии. К середине года машину уже можно будет приобрести в локальных дилерских центрах, а до конца года транспортное средство появится и на мировом рынке.
Очередное внедорожное авто от французской компании будет предоставлено уже в текущем 2020 году. Заводской индекс паркетника HBC, ранее машина уже попадала в объектив фоторепортеров, однако все детали грядущей новинки скрывались плотными чехлами. Сейчас же в Сети обнародовали снимки кроссовера, не прикрытого защитными средствами. Техностилисты по шпионским фотографиям создали рендерные изображения паркетника. Транспортное средство произведено на базе обновленной CMF-A-платформы, примененной ранее в разработке минивэна Triber.
Небольшая машина получила фирменную радиаторную решетку и двухуровневые фары. При этом сверху нижней основой оптики расположены суженные секции LED-прожекторов, также функционирующих в качестве поворотников и ДХО. Несмотря на то, что оборудование и интерьер салона пока не раскрывается, большинство экспертов сходятся во мнении, что внутри покупателя ждёт переоснащенная панель приборов с сенсорным парящим дисплеем мультимедийной системы.
Силовой агрегат новинки составит турбомотор ёмкостью в 1 литр на 95 лошадиных сил, работающий вместе с роботизированной или механической коробкой передач на пять ступеней. При этом полноприводной вариант производитель не рассматривает. Дебют обновленного кроссовера от Renault состоится в феврале в рамках экспозиции Делийского автосалона в Индии. К середине года машину уже можно будет приобрести в локальных дилерских центрах, а до конца года транспортное средство появится и на мировом рынке.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:30