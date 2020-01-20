"Я проснулась счастливой": Анастасия Волочкова в свой день рождения открыла комментарии и ждет от фанатов теплых слов и поздравлений

Анастасия Волочкова отмечает свой 44-й день рождения. В честь праздника балерина показала ролик, на котором она стоит в коротком черном платье с букетом белых роз. На кадрах знаменитость рассказывает, что первыми ее поздравили дочь Ариадна и мать Тамара. Танцовщица с самого утра получает множество поздравлений в различных мессенджерах, поэтому она решила открыть возможность комментировать ее посты в Instagram. Она уверена, что в этот деть фанаты напишут ей что-то приятное, хорошее и доброе.В комментарии к посту в социальной сети Анастасия Волочкова написала: "Это прекрасное начало моего дня рождения! Я проснулась счастливой". Подписчики поздравили балерину с днем рождения, пожелав ей оставаться такой же яркой и счастливой. За несколько десятков минут публикацию танцовщицы просмотрели почти 20 000 раз.