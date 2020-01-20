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Instagram убрал кнопку IGTV со своего приложения

Из популярной социальной сети Instagram исчезла кнопка IGTV. По словам сетевых источников, она была убрана из домашней страницы из-за отсутствия достаточного количества пользователей.
Instagram убрал кнопку IGTV со своего приложения

Специалисты сравнили данные и оказалось, что за 18 месяцев существования функции IGTV только 7 млн человек из более чем миллиардной аудитории воспользовались отдельным приложением. «Мы обязаны работать над тем, чтобы людям было проще находить и создавать контент IGTV, мы провели анализ и поняли, что многие пользователи сети находят видео через свои новостные ленты, профили создания видеороликов и др. Очень малое количество аудитории нажимают кнопку IGTV в верхнем правом углу на главной страничке приложения Instagram. Мы пытаемся совершенствовать социальную сеть как можно более простой, поэтому убираем иконку из него», - комментирует данную ситуацию представитель Facebook. Очевидным становится тот факт, что создатели признали своеобразное поражение, и в дальнейшем силы будут направлены скорее на способы зарабатывания денег с использованием контента IGTV.

Разработчики сообщают, что политика развития сервиса IGTV будет изменена и обретет больше возможностей для получения прибыли персонального контента. А финансовая поддержка будет доступна не только некоторым избранным блогерам.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:02

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