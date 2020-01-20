Эксперты IFixit составили рейтинг ремонтопригодности гаджетов 2019 года





Так, лидером среди устройств, которые проще всего поддаются ремонту оказался смартфон Fairphone в третьем поколении, который небольшим тиражом выпускает стартам из Нидерландов. Данному гаджету удалось набрать 10 баллов из 10 возможных. Сообщается, что при разработке этого смартфона голландские инженеры уделяли наибольшее внимание именно легкости его ремонта. На 1 балл меньше эксперты поставили компьютеру Mac Pro 2019 от корпорации Apple. Замыкает тройку лидеров новая игровая консоль от компании Microsoft - Xbox One S All Digital Edition набрала 8 баллов.А вот в антирейтинге лидером стали беспроводные наушники AirPods Pro, которые, по оценке специалистов компании, вообще не поддаются ремонту, а значит, не заслуживают даже на 1 балл. Всего 1 балл набрал ноутбук MacBook Pro 16 от все той же Apple. Двух баллов эксперты удостоили сгибающийся смартфон Galaxy Fold от южнокорейского техногиганта Samsung.