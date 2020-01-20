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Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула

Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение. Супруги заявили, что они хотят быть независимыми от британской королевской семьи.
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула

Изначально принц Гарри планировал продолжать служить королеве Елизавете II и Содружеству наций, а также заниматься своими военными ассоциациями. Также супруг американской актрисы хотел при этом не получать бюджетных средств от королевской семьи, но, согласно законам государства, это оказалось невозможным. Поэтому герцог Сассекский «глубоко опечален, что ситуация сложилась подобным образом».

Ранее сообщалось о том, что принца Гарри и его супругу лишат титулов Его и Ее высочество. Кроме этого, Меган Маркл и внук британской королевы перестанут исполнять обязанности коронованных особ. Актриса призналась, что жизнь в Великобритании была для нее «душевной пыткой». Меган Маркл вернулась в Канаду, где чувствует себя свободной и счастливой. Ради супруги принц Гарри принял решение об отказе от королевского титула.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:17

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