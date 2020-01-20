Наталья Водянова впервые вышла в свет с Антуаном Арно после помолвки

На опубликованных на страничке супермодели в социальной сети Instagram она крепко обнимает своего возлюбленного и охотно позирует перед камерами с сыном. «Когда мужчины, один краше другого», - гласит подпись Водяновой под этой публикацией. Поклонники в комментариях, как всегда, засыпали модель комплиментами и отметили, что она выглядит просто потрясающе. Многие подчеркнули, что если бы не знали, что на снимках сын Водяновой, могли бы подумать, что это какой-то парень со своей молодой девушкой.«Время для вас словно остановилось. Вы совсем не меняетесь, только становитесь еще лучше», - написала одна из поклонниц. «Наталья рядом с сыном выглядит как его сестра», - подчеркнул кто-то из комментаторов.