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Наталья Водянова впервые вышла в свет с Антуаном Арно после помолвки

Известная российская модель Наталья Водянова появилась на дне рождения главы фонда «Открытые сердца» Алисы Вольской в сопровождении своего жениха Антуана Арно и сына Лукаса. Это первый выход знаменитости в свет с новым избранником после официальной помолвки пары.
Наталья Водянова впервые вышла в свет с Антуаном Арно после помолвки

На опубликованных на страничке супермодели в социальной сети Instagram она крепко обнимает своего возлюбленного и охотно позирует перед камерами с сыном. «Когда мужчины, один краше другого», - гласит подпись Водяновой под этой публикацией. Поклонники в комментариях, как всегда, засыпали модель комплиментами и отметили, что она выглядит просто потрясающе. Многие подчеркнули, что если бы не знали, что на снимках сын Водяновой, могли бы подумать, что это какой-то парень со своей молодой девушкой.

«Время для вас словно остановилось. Вы совсем не меняетесь, только становитесь еще лучше», - написала одна из поклонниц. «Наталья рядом с сыном выглядит как его сестра», - подчеркнул кто-то из комментаторов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:00

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