Ученые рассказали, почему БАДы являются неэффективными для микрофлоры взрослых





Глава Национального общества детских гематологов и онкологов академик Александр Румянцев развеял миф о пользе БАДов для микробиома человека. Отсутствие значительного эффекта наблюдается среди всех людей старше трех лет, что объясняется сформированной массой микроорганизмов, населяющих кишечник. Любые дополнительные бактерии рассматриваются организмом как "чужаки", утверждает российский врач. Сама микрофлора передается от матери к ребенку еще в утробе, а полноценная защита дополняется из молока, мягкой пищи и воды.Румянцев настаивает на тщательном выборе продуктов для рациона младенцев, поскольку бактерии в его ЖКТ впоследствии станут основой иммунитета. Прежде чем назначать различные биодобавки, следует прислушаться к рекомендациям педиатров. Ребенку до трех лет необходимо как можно дольше пребывать в обществе родителей, которые смогут предоставить ему необходимую микробиоту. По словам Румянцева, у доношенных детей с природной защитой обычно все в порядке, а родившиеся раньше срока младенцы имеют ослабленный иммунитет из-за дефицита контакта с матерью.