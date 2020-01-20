Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые вместе позировали на красной дорожке

Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые со времени расставания общались на публике. Актёру дали статуэтку за участие в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу". Позднее во время фотосессии с наградами для журналистов они поздравили друг друга. Актёры немного пообщались и обнялись. Они были счастливы. Камеры также запечатлели невероятно милый момент, когда Питт взял за руку Энистон, которая собиралась от него отойти. Бывшие супруги избегали публичных встреч в течение 15 лет, однако это произошло на церемонии вручения премии "Золотой глобус" 5 января этого года.На возобновление дружеских отношений актёры решились ещё в прошлом году. Ранее стало известно, что Питт появился на дне рождения бывшей супруги, они поговорили и Энистон смогла простить актёра. Актёры поженились в 2000 году. Спустя 5 лет они развелись. Расставание произошло после того, как актриса узнала, что во время съемок картины "Мистер и миссис Смит" её супруг закрутил романтические отношения с Анджелиной Джоли. Также некоторые инсайдеры сообщали о ещё одном основании для расставания. Поговаривали, что актриса не хочет детей от Питта, но она данную информацию не подтвердила.