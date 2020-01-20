АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые вместе позировали на красной дорожке

Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили больше не скрывать свою дружбу. Актёров заметили на вручении премии Гильдии киноактеров США обнимающимися и счастливыми на красной дорожке.
Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые вместе позировали на красной дорожке

Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые со времени расставания общались на публике. Актёру дали статуэтку за участие в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу". Позднее во время фотосессии с наградами для журналистов они поздравили друг друга. Актёры немного пообщались и обнялись. Они были счастливы. Камеры также запечатлели невероятно милый момент, когда Питт взял за руку Энистон, которая собиралась от него отойти. Бывшие супруги избегали публичных встреч в течение 15 лет, однако это произошло на церемонии вручения премии "Золотой глобус" 5 января этого года.

На возобновление дружеских отношений актёры решились ещё в прошлом году. Ранее стало известно, что Питт появился на дне рождения бывшей супруги, они поговорили и Энистон смогла простить актёра. Актёры поженились в 2000 году. Спустя 5 лет они развелись. Расставание произошло после того, как актриса узнала, что во время съемок картины "Мистер и миссис Смит" её супруг закрутил романтические отношения с Анджелиной Джоли. Также некоторые инсайдеры сообщали о ещё одном основании для расставания. Поговаривали, что актриса не хочет детей от Питта, но она данную информацию не подтвердила.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Клюев назвал идею брака «иллюзией, которая не может ничему…
Диетолог Маргарита Королева: "Прийти в норму после праздников помогут овощи и…
«Извинился и опустил голову»: Американский певец Дэвид Олни умер на сцене прямо во время своего…
Медики из Кемерова прооперировали ребёнка с воронкообразной деформацией…
«Богиня!»: 52-летняя Памела Андерсон снова обнажилась для глянцевого журнала Vаnity…
В Сети появились первые изображения нового бюджетного кроссовера…
Эксперты IFixit составили рейтинг ремонтопригодности гаджетов 2019…
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского…
Ученые рассказали, почему БАДы являются неэффективными для микрофлоры…
Наталья Водянова впервые вышла в свет с Антуаном Арно после…
Ученые обнаружили в Антарктиде останки жившего 100 тысяч лет назад доисторического…
Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые вместе позировали на красной…
Диетолог Сьюзи Баррелл назвала 4 изменения в завтраке для активного сжигания жира уже с…
"Я проснулась счастливой": Анастасия Волочкова в свой день рождения открыла комментарии и ждет от фанатов теплых слов и…
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков резко…
Эксперты оценили перспективы российский электромобилей…
Астрономы предсказали появление на небе ярчайшей звезды до конца текущего…
Сергей Жуков подготовил лирическое видео для песни «Укради…
У певицы Пелагеи после развода останется дом за 75 миллионов и три элитные…
«Росатом» получит новый атомный ледокол «Арктика» в первой половине…
Фанаты разглядели на новом снимке Виктории Лопыревой "поплывшую"…
Эксперты рассказали о причинах и способах устранения скрипов в…
Владимир Зеленский назвал условие для своей…
Телеведущая Ольга Бузова празднует день рождения вместе с возлюбленным Давидом…
Светлана Хоркина родившегося в прошлом году сына назвала…
Географы собираются исследовать эвенкийский метеорит в Красноярском…
«Вечно молодая» 63-летняя актриса Чен Мэйфен раскрыла секрет своей…
Официанты в России смогут получать электронные чаевые прямо на…
Просмотреть все новости