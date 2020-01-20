Сергей Жуков подготовил лирическое видео для песни «Укради меня»

Сергей Жуков разместил ролик, на котором показаны различные картинки, силуэты людей и написаны слова песни «Укради меня». В комментарии лидер известной группы «Руки Вверх» написал: «Мне безумно приятно, что вы с таким теплом и восторгом встретили нашу новую песню». Певец надеется, что у поклонников получилось «утеплить» эту зиму самыми искренними и добрыми чувствами. Сейчас пользователей Сети ждет лирическое видео, специально подготовленное для песни «Укради меня».Сергей Жуков попросил фанатов поделится своими впечатлениями от просмотра. Подписчики не заставили себя долго ждать и написали, что ролик получился очень красочным и невероятно красивым. Некоторые начали спрашивать, когда выйдет клип на песню «Укради меня», но ответа пока не получили. Публикацию в Instagram Сергея Жукова уже просмотрели более 14 000 раз.