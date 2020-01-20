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Сергей Жуков подготовил лирическое видео для песни «Укради меня»

Сергей Жуков поблагодарил фанатов в социальной сети Instagram за то, что они с восторгом встретили его новую песню под названием «Укради меня». Сегодня исполнитель подготовил лирическое видео для данной композиции.
Сергей Жуков подготовил лирическое видео для песни «Укради меня»

Сергей Жуков разместил ролик, на котором показаны различные картинки, силуэты людей и написаны слова песни «Укради меня». В комментарии лидер известной группы «Руки Вверх» написал: «Мне безумно приятно, что вы с таким теплом и восторгом встретили нашу новую песню». Певец надеется, что у поклонников получилось «утеплить» эту зиму самыми искренними и добрыми чувствами. Сейчас пользователей Сети ждет лирическое видео, специально подготовленное для песни «Укради меня».

Сергей Жуков попросил фанатов поделится своими впечатлениями от просмотра. Подписчики не заставили себя долго ждать и написали, что ролик получился очень красочным и невероятно красивым. Некоторые начали спрашивать, когда выйдет клип на песню «Укради меня», но ответа пока не получили. Публикацию в Instagram Сергея Жукова уже просмотрели более 14 000 раз.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:10

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