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Ученые обнаружили в Антарктиде останки жившего 100 тысяч лет назад доисторического медведя

Ученые из национального музея динозавров обнаружили на побережье Антарктиды останки жившего 100 тысяч лет назад доисторического медведя. Находка полностью опровергает теорию палеонтологов, отрицающую существование вида на данной территории.

Примечательно, что останки медведя, обитающего в Антарктиде, дают представление о его размерах и иных характеристиках. Из анализа ученых можно сделать вывод, что гигантский короткомордый медведь достигал роста в 2 метра. А когда дикий зверь выпрямлялся, становясь на задние лапы, его высота могла достигать примерно 4,5-5 метров. По поводу веса ученые определили, что он составлял 600 килограмм для средней особи, а у крупных он достигал 1,4 тонны. Эксперты отмечают, что короткомордый медведь занимал позицию одного из самых крупных млекопитающих на планете.

Каким образом животные данного типа обосновались на побережье Антарктиды, пока неизвестно, специалисты ожидают проведения более детального анализа. А вот некоторые научные работники считают, что медведи переместились на территорию со стороны Южной Америки, но теория только проверяется.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:54

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