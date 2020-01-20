Эксперты оценили перспективы российский электромобилей Zetta





Сообщается, что Zetta построен на шасси со встроенной аккумуляторной батареей, такая же компоновка применяется в знаменитых моделях Tesla. Платформа при этом оказалась модульной, поэтому на ее основе можно создавать автомобили самого разного класса. А вот кузов российского электрокара создан из экструзионных композитных материалов. Наконец, элементы подвески перекочевали сюда от классических моделей АвтоВАЗ. Мощность встроенного в модель электромотора составляет скромные 15 кВт при 30 Нм максимального крутящего момента, зато запас хода в зависимости от установленной АКБ составляет 200-560 километров.Как считают эксперты, несмотря на все преимущества и тот факт, что в базовой версии Zetta будет стоить менее полумиллиона рублей, будущие перспективы модели выглядят весьма сомнительными. Прежде всего, специалисты отмечают отсутствие соответствующей инфраструктуры – центров обслуживания и зарядных станций. Хорошим продажам будет препятствовать и довольно бедное оснащение машины, вместе с ее малой приспособленностью к «особенностям» российских дорог.