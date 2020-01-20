АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

«Богиня!»: 52-летняя Памела Андерсон снова обнажилась для глянцевого журнала Vаnity Fair

Известная американская модель и актриса Памела Андерсон умеет удивлять публику провокационными снимками. Но в этот раз 52-летняя знаменитость она снялась обнаженной для модного глянцевого журнала Vаnity Fair.
«Богиня!»: 52-летняя Памела Андерсон снова обнажилась для глянцевого журнала Vаnity Fair

В целом, фотосессию с участием Памелы Андерсон для страниц Vаnity Fair сложно назвать эротической. Однако на одном из снимков модель действительно предстала полностью обнаженной. Этот кадр был позднее опубликован испанским фотографом Кармело Редондо на его страничке в социальной сети Instagram. Для этого снимка звезда «Спасателей Малибу» позировала в довольно крупных бигуди на фоне классического интерьера, выполненного в мягких пастельных тонах.

Поклонники актрисы восхитились увиденным, а потому принялись осыпать любимую артистку комплиментами. Многие из них отметили, что даже в столь пикантном возрасте Памела Андерсон остается одной из самых соблазнительных женщин. «Очаровательно», «Богиня!», «Это тело прекрасно всегда», «Стильно и красиво», - пишут восхищенные подписчики.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Борис Клюев назвал идею брака «иллюзией, которая не может ничему…
Диетолог Маргарита Королева: "Прийти в норму после праздников помогут овощи и…
«Извинился и опустил голову»: Американский певец Дэвид Олни умер на сцене прямо во время своего…
Медики из Кемерова прооперировали ребёнка с воронкообразной деформацией…
«Богиня!»: 52-летняя Памела Андерсон снова обнажилась для глянцевого журнала Vаnity…
В Сети появились первые изображения нового бюджетного кроссовера…
Эксперты IFixit составили рейтинг ремонтопригодности гаджетов 2019…
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского…
Ученые рассказали, почему БАДы являются неэффективными для микрофлоры…
Наталья Водянова впервые вышла в свет с Антуаном Арно после…
Ученые обнаружили в Антарктиде останки жившего 100 тысяч лет назад доисторического…
Брэд Питт и Дженнифер Энистон впервые вместе позировали на красной…
Диетолог Сьюзи Баррелл назвала 4 изменения в завтраке для активного сжигания жира уже с…
"Я проснулась счастливой": Анастасия Волочкова в свой день рождения открыла комментарии и ждет от фанатов теплых слов и…
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков резко…
Эксперты оценили перспективы российский электромобилей…
Астрономы предсказали появление на небе ярчайшей звезды до конца текущего…
Сергей Жуков подготовил лирическое видео для песни «Укради…
У певицы Пелагеи после развода останется дом за 75 миллионов и три элитные…
«Росатом» получит новый атомный ледокол «Арктика» в первой половине…
Фанаты разглядели на новом снимке Виктории Лопыревой "поплывшую"…
Эксперты рассказали о причинах и способах устранения скрипов в…
Владимир Зеленский назвал условие для своей…
Телеведущая Ольга Бузова празднует день рождения вместе с возлюбленным Давидом…
Светлана Хоркина родившегося в прошлом году сына назвала…
Географы собираются исследовать эвенкийский метеорит в Красноярском…
«Вечно молодая» 63-летняя актриса Чен Мэйфен раскрыла секрет своей…
Официанты в России смогут получать электронные чаевые прямо на…
Просмотреть все новости