«Богиня!»: 52-летняя Памела Андерсон снова обнажилась для глянцевого журнала Vаnity Fair
Известная американская модель и актриса Памела Андерсон умеет удивлять публику провокационными снимками. Но в этот раз 52-летняя знаменитость она снялась обнаженной для модного глянцевого журнала Vаnity Fair.
В целом, фотосессию с участием Памелы Андерсон для страниц Vаnity Fair сложно назвать эротической. Однако на одном из снимков модель действительно предстала полностью обнаженной. Этот кадр был позднее опубликован испанским фотографом Кармело Редондо на его страничке в социальной сети Instagram. Для этого снимка звезда «Спасателей Малибу» позировала в довольно крупных бигуди на фоне классического интерьера, выполненного в мягких пастельных тонах.
Поклонники актрисы восхитились увиденным, а потому принялись осыпать любимую артистку комплиментами. Многие из них отметили, что даже в столь пикантном возрасте Памела Андерсон остается одной из самых соблазнительных женщин. «Очаровательно», «Богиня!», «Это тело прекрасно всегда», «Стильно и красиво», - пишут восхищенные подписчики.
В целом, фотосессию с участием Памелы Андерсон для страниц Vаnity Fair сложно назвать эротической. Однако на одном из снимков модель действительно предстала полностью обнаженной. Этот кадр был позднее опубликован испанским фотографом Кармело Редондо на его страничке в социальной сети Instagram. Для этого снимка звезда «Спасателей Малибу» позировала в довольно крупных бигуди на фоне классического интерьера, выполненного в мягких пастельных тонах.
Поклонники актрисы восхитились увиденным, а потому принялись осыпать любимую артистку комплиментами. Многие из них отметили, что даже в столь пикантном возрасте Памела Андерсон остается одной из самых соблазнительных женщин. «Очаровательно», «Богиня!», «Это тело прекрасно всегда», «Стильно и красиво», - пишут восхищенные подписчики.