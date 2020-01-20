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Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков резко похудел

Михаил Казаков, сыгравший Илью Полежайкина в «Папиных дочках», запомнился многим зрителям как полный и харизматичный парень. С момента окончания сериала актер занялся своим телом и резко похудел.

Сериал «Папины дочки» завоевал любовь многих зрителей благодаря запоминающимся персонажам, вроде Ильи Полежайкина, роль которого исполнил Михаил Казаков. 31-летний актер перестал продвигать свою карьеру в кинематографе после окончания ситкома в 2013 году. С тех пор звезда успел жениться, завести ребенка и основательно заняться спортом. Многочисленные тренировки не прошли даром, поскольку недавние фотографии артиста удивили большинство его фанатов.

Казаков сумел сбросить около 30 кг лишнего веса и предстать в подтянутой форме перед публикой. Подписчики знаменитости в соцсетях выражали свое удивление переменами во внешнем виде кумира и даже не сразу узнали его. Актер позднее признался, что похудеть ему удалось при помощи строгой диеты и ежедневных упражнений на дому. В настоящий момент Михаил Казаков весит 68 кг при росте 180 см и решил завязать с большим экраном. Казаков решил посвятить себя предпринимательскому делу и даже выступает в качестве ведущего для различных мероприятий.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:31

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