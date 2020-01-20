Диетолог Сьюзи Баррелл назвала 4 изменения в завтраке для активного сжигания жира уже с утра
Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала о способах активного сжигания жира уже с утра. Для этого необходимо предпринять всего 4 изменения в привычном завтраке.
Запустить процессы жиросжигания можно регулируя утреннее меню, на утреннем столе обязательно должны присутствовать полезные для метаболизма блюда. Такой простой способ даст возможность легко избавиться от лишних килограммов и обрести желанную стройность. Нередко люди, пытающиеся похудеть, отказываются от утреннего приема пищи, считая это эффективной мерой. Однако на самом деле именно завтрак насыщает организм энергией и избавляет от стремления перекусить между основными приемами пищи. В первую очередь, организм с утра должен получить качественные углеводы.
При соблюдении кетодиеты либо низкоуглеводного рациона в завтрак следует включать цельнозерновые продукты с низким уровнем калорий. Это не только даст сил на весь день, но и «зарядит» мозг для решения повседневных задач. Кроме того, обязательно есть с утра белковую пищу, не менее 20 граммов подобных продуктов сохранят не только фигуру, но и здоровье. Хорошим завтраком станут лосось, греческий йогурт или два яйца. Обязательны в утреннем меню овощи и фрукты, например, дольки помидора, тёртые морковь или свекла, кусочки фруктов в качестве добавки в смузи или любые каши. Это обеспечивает организм необходимым количеством клетчатки, благодаря чему желудочно-кишечный тракт будет работать без сбоев.
Также следует контролировать не только объемы потребления жиров, но и их качество. Целесообразно заменить вредные типы таких продуктов на полезные. Например, арахисовое и оливковое масло, семена и орехи, а также авокадо. Подобный сбалансированный рацион обеспечит главными питательными компонентами, дав организму основные питательные вещества, и надолго придав ощущение сытости.
Запустить процессы жиросжигания можно регулируя утреннее меню, на утреннем столе обязательно должны присутствовать полезные для метаболизма блюда. Такой простой способ даст возможность легко избавиться от лишних килограммов и обрести желанную стройность. Нередко люди, пытающиеся похудеть, отказываются от утреннего приема пищи, считая это эффективной мерой. Однако на самом деле именно завтрак насыщает организм энергией и избавляет от стремления перекусить между основными приемами пищи. В первую очередь, организм с утра должен получить качественные углеводы.
При соблюдении кетодиеты либо низкоуглеводного рациона в завтрак следует включать цельнозерновые продукты с низким уровнем калорий. Это не только даст сил на весь день, но и «зарядит» мозг для решения повседневных задач. Кроме того, обязательно есть с утра белковую пищу, не менее 20 граммов подобных продуктов сохранят не только фигуру, но и здоровье. Хорошим завтраком станут лосось, греческий йогурт или два яйца. Обязательны в утреннем меню овощи и фрукты, например, дольки помидора, тёртые морковь или свекла, кусочки фруктов в качестве добавки в смузи или любые каши. Это обеспечивает организм необходимым количеством клетчатки, благодаря чему желудочно-кишечный тракт будет работать без сбоев.
Также следует контролировать не только объемы потребления жиров, но и их качество. Целесообразно заменить вредные типы таких продуктов на полезные. Например, арахисовое и оливковое масло, семена и орехи, а также авокадо. Подобный сбалансированный рацион обеспечит главными питательными компонентами, дав организму основные питательные вещества, и надолго придав ощущение сытости.
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:39