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Диетолог Сьюзи Баррелл назвала 4 изменения в завтраке для активного сжигания жира уже с утра

Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала о способах активного сжигания жира уже с утра. Для этого необходимо предпринять всего 4 изменения в привычном завтраке.

Запустить процессы жиросжигания можно регулируя утреннее меню, на утреннем столе обязательно должны присутствовать полезные для метаболизма блюда. Такой простой способ даст возможность легко избавиться от лишних килограммов и обрести желанную стройность. Нередко люди, пытающиеся похудеть, отказываются от утреннего приема пищи, считая это эффективной мерой. Однако на самом деле именно завтрак насыщает организм энергией и избавляет от стремления перекусить между основными приемами пищи. В первую очередь, организм с утра должен получить качественные углеводы.

При соблюдении кетодиеты либо низкоуглеводного рациона в завтрак следует включать цельнозерновые продукты с низким уровнем калорий. Это не только даст сил на весь день, но и «зарядит» мозг для решения повседневных задач. Кроме того, обязательно есть с утра белковую пищу, не менее 20 граммов подобных продуктов сохранят не только фигуру, но и здоровье. Хорошим завтраком станут лосось, греческий йогурт или два яйца. Обязательны в утреннем меню овощи и фрукты, например, дольки помидора, тёртые морковь или свекла, кусочки фруктов в качестве добавки в смузи или любые каши. Это обеспечивает организм необходимым количеством клетчатки, благодаря чему желудочно-кишечный тракт будет работать без сбоев.

Также следует контролировать не только объемы потребления жиров, но и их качество. Целесообразно заменить вредные типы таких продуктов на полезные. Например, арахисовое и оливковое масло, семена и орехи, а также авокадо. Подобный сбалансированный рацион обеспечит главными питательными компонентами, дав организму основные питательные вещества, и надолго придав ощущение сытости.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:39

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