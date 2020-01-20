У певицы Пелагеи после развода останется дом за 75 миллионов и три элитные квартиры
Как стало известно ранее, российская певица Пелагея разводится со своим супругом – хоккеистом Иваном Телегиным, который завел роман с племянницей «коньячного короля» из Югры. Теперь же СМИ узнали, что после этого развода в собственности артистки останется немало элитной недвижимости.
По данным «Экспресс газеты», супружеской паре сейчас принадлежат три элитные московские квартиры и загородный дом, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей. Этот особняк был приобретен парой всего несколько лет тому назад в одном из престижных подмосковных поселков. В доме сейчас нет даже внутренней отделки. При этом, после расторжения брака особняк отойдет Пелагее. Кроме всего прочего, журналисты узнали о том, что артистке также принадлежат несколько элитных квартир в российской столице. Одна из квартир находится в западной части Москвы, вторая – в ЦАО, третья – в Таганском районе города.
Напомним, первые слухи о разладе в семье Пелагеи появились еще около трех месяцев тому назад, однако никакого подтверждения им не было. Но за несколько дней до нового года пара сделала официальное заявление, сообщив, что планирует развестись.
По данным «Экспресс газеты», супружеской паре сейчас принадлежат три элитные московские квартиры и загородный дом, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей. Этот особняк был приобретен парой всего несколько лет тому назад в одном из престижных подмосковных поселков. В доме сейчас нет даже внутренней отделки. При этом, после расторжения брака особняк отойдет Пелагее. Кроме всего прочего, журналисты узнали о том, что артистке также принадлежат несколько элитных квартир в российской столице. Одна из квартир находится в западной части Москвы, вторая – в ЦАО, третья – в Таганском районе города.
Напомним, первые слухи о разладе в семье Пелагеи появились еще около трех месяцев тому назад, однако никакого подтверждения им не было. Но за несколько дней до нового года пара сделала официальное заявление, сообщив, что планирует развестись.