У певицы Пелагеи после развода останется дом за 75 миллионов и три элитные квартиры





По данным «Экспресс газеты», супружеской паре сейчас принадлежат три элитные московские квартиры и загородный дом, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей. Этот особняк был приобретен парой всего несколько лет тому назад в одном из престижных подмосковных поселков. В доме сейчас нет даже внутренней отделки. При этом, после расторжения брака особняк отойдет Пелагее. Кроме всего прочего, журналисты узнали о том, что артистке также принадлежат несколько элитных квартир в российской столице. Одна из квартир находится в западной части Москвы, вторая – в ЦАО, третья – в Таганском районе города.Напомним, первые слухи о разладе в семье Пелагеи появились еще около трех месяцев тому назад, однако никакого подтверждения им не было. Но за несколько дней до нового года пара сделала официальное заявление, сообщив, что планирует развестись.