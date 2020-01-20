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У певицы Пелагеи после развода останется дом за 75 миллионов и три элитные квартиры

Как стало известно ранее, российская певица Пелагея разводится со своим супругом – хоккеистом Иваном Телегиным, который завел роман с племянницей «коньячного короля» из Югры. Теперь же СМИ узнали, что после этого развода в собственности артистки останется немало элитной недвижимости.
У певицы Пелагеи после развода останется дом за 75 миллионов и три элитные квартиры

По данным «Экспресс газеты», супружеской паре сейчас принадлежат три элитные московские квартиры и загородный дом, стоимость которого оценивается в 75 миллионов рублей. Этот особняк был приобретен парой всего несколько лет тому назад в одном из престижных подмосковных поселков. В доме сейчас нет даже внутренней отделки. При этом, после расторжения брака особняк отойдет Пелагее. Кроме всего прочего, журналисты узнали о том, что артистке также принадлежат несколько элитных квартир в российской столице. Одна из квартир находится в западной части Москвы, вторая – в ЦАО, третья – в Таганском районе города.

Напомним, первые слухи о разладе в семье Пелагеи появились еще около трех месяцев тому назад, однако никакого подтверждения им не было. Но за несколько дней до нового года пара сделала официальное заявление, сообщив, что планирует развестись.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:07

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