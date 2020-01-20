Фанаты разглядели на новом снимке Виктории Лопыревой "поплывшую" грудь

Виктория Лопырева решила поздравить подписчиков с Крещением Господним. Телеведущая показала снимок в коротком черном платье с пышными рукавами и глубоким вырезом. Знаменитость держит в руках большую тарелку с пельменями и смотрит прямо в камеру. Свой образ она дополнила броским макияжем и колье. Пользователи Сети сразу же обратили внимание на грудь Виктории Лопыревой. Некоторые начали писать, что платье выбрано неудачно и оно не подчеркивает достоинства телеведущей, а наоборот демонстрирует ее недостатки.Хейтеры также не упустили возможность высмеять Викторию Лопыреву. Некоторые заметили на коже знаменитости непонятные пятна. Другие написали, что грудные импланты телеведущей "съехали в сторону". Преданные поклонники заступились за свою любимицу и оставили большое количество комплиментов и отметок "Мне нравится".