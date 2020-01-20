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Диетолог Маргарита Королева: "Прийти в норму после праздников помогут овощи и белок"

Новогоднее и рождественское застолье тяжело сказывается на организме многих россиян, которые долго не могут прийти в норму. Российский диетолог Маргарита Королева рассказала, что восстановиться после праздников помогут овощи и белок.

Поддерживать диету во время зимних праздников является непростым делом для многих жителей России, которые часто злоупотребляют алкоголем и "тяжелыми" блюдами на Новый год и Рождество, сообщает врач-диетолог Маргарита Королева. Она отмечает, что помимо прибавки в весе до 2-3 килограмм, большая часть этого лишнего "жира" состоит из воды. В первую очередь, подобная ситуация возникает в силу большого количества соли, которая нарушает баланс жидкости в организме.

Противодействием этому медик называет отказ от соленой пищи на неделю, который следует дополнять восполнением дневной нормы воды. Важно также дополнить свой рацион салатной зеленью и овощами, ограничив долю жаренной пищи. При этом, не стоит пренебрегать продуктами с высоким содержанием белка, вроде рыбы и мяса. Отмечая опасность "полуголодных диет", Королева настаивает на регулярном питании, которое состоит из употребления нескольких порций еды по 300 граммов с интервалами. Восстановиться после застолья также помогут занятия фитнесом и умеренные пробежки.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:46

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