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Телеведущая Ольга Бузова празднует день рождения вместе с возлюбленным Давидом Манукяном

Сегодня телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова празднует 34-летие. День рождения звезда проводит в компании своего возлюбленного, блогера Давида Манукяна, в Таиланде.
Телеведущая Ольга Бузова празднует день рождения вместе с возлюбленным Давидом Манукяном

На данный момент Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном отдыхает на роскошной вилле в Таиланде. Недавно она призналась, что между ними не только дружба и сотрудничество. Прямо перед Новым годом пара вместе улетела в Куршевель, а затем отправилась в жаркие страны.

Прежде Ольга Бузова пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, который сейчас вместе с избранницей Анастасией Костенко готовится стать отцом в третий раз. Долгое время телеведущая оставалась одна, отмечая, что короткие отношения ей не нужны. В конце прошлого года звезда проекта "Дом-2" рассекретила нового возлюбленного, и этот день рождения она проводит не одна.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:27

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