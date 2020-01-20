Телеведущая Ольга Бузова празднует день рождения вместе с возлюбленным Давидом Манукяном





На данный момент Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном отдыхает на роскошной вилле в Таиланде. Недавно она призналась, что между ними не только дружба и сотрудничество. Прямо перед Новым годом пара вместе улетела в Куршевель, а затем отправилась в жаркие страны.Прежде Ольга Бузова пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, который сейчас вместе с избранницей Анастасией Костенко готовится стать отцом в третий раз. Долгое время телеведущая оставалась одна, отмечая, что короткие отношения ей не нужны. В конце прошлого года звезда проекта "Дом-2" рассекретила нового возлюбленного, и этот день рождения она проводит не одна.