«Росатом» получит новый атомный ледокол «Арктика» в первой половине года





«Разумеется, сроки сохраняются», - ответил глава «Росатома» на вопрос о том, сохранились ли прежние планы по передаче ледокола корпорации для эксплуатации. Кроме того, отмечается, что программа ходовых тестов нового судна стартовала еще в декабре минувшего года. Тогда же возникла необходимость доработок в турбинной части корабля, поэтому первую стадию испытаний разработчик провели на дизельном ходу, не став запускать ядерную установку, как это планировалось прежде. Впрочем, полностью программу испытаний «Арктики» специалисты планируют завершить уже с работающей ядерной энергоустановкой, после чего атомный ледокол передадут госкорпорации для последующей эксплуатации.Важно отметить, что еще на старте проекта сроком его сдачи называли именно первую половину 2020 года.