«Росатом» получит новый атомный ледокол «Арктика» в первой половине года
Государственная корпорация «Росатом» все еще ожидает получения нового атомного ледокола «Арктика» в указанный срок – в первой половине текущего года. Такие данные приводятся в публикации агентства РИА Новости со ссылкой на главу корпорации Алексея Лихачева.
«Разумеется, сроки сохраняются», - ответил глава «Росатома» на вопрос о том, сохранились ли прежние планы по передаче ледокола корпорации для эксплуатации. Кроме того, отмечается, что программа ходовых тестов нового судна стартовала еще в декабре минувшего года. Тогда же возникла необходимость доработок в турбинной части корабля, поэтому первую стадию испытаний разработчик провели на дизельном ходу, не став запускать ядерную установку, как это планировалось прежде. Впрочем, полностью программу испытаний «Арктики» специалисты планируют завершить уже с работающей ядерной энергоустановкой, после чего атомный ледокол передадут госкорпорации для последующей эксплуатации.
Важно отметить, что еще на старте проекта сроком его сдачи называли именно первую половину 2020 года.
«Разумеется, сроки сохраняются», - ответил глава «Росатома» на вопрос о том, сохранились ли прежние планы по передаче ледокола корпорации для эксплуатации. Кроме того, отмечается, что программа ходовых тестов нового судна стартовала еще в декабре минувшего года. Тогда же возникла необходимость доработок в турбинной части корабля, поэтому первую стадию испытаний разработчик провели на дизельном ходу, не став запускать ядерную установку, как это планировалось прежде. Впрочем, полностью программу испытаний «Арктики» специалисты планируют завершить уже с работающей ядерной энергоустановкой, после чего атомный ледокол передадут госкорпорации для последующей эксплуатации.
Важно отметить, что еще на старте проекта сроком его сдачи называли именно первую половину 2020 года.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:59