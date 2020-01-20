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На съёмках шоу "Лучше Всех" участница перепутала Максима Галкина с Дедом Морозом

Максим Галкин показал в Instagram-аккаунте отрывок со съемок шоу "Лучше Всех". На кадрах участница проекта Маша Гутова перепутала известного юмориста с Дедом Морозом.
На съёмках шоу "Лучше Всех" участница перепутала Максима Галкина с Дедом Морозом

Максим Галкин часто делится с поклонниками кадрами, сделанными на съемках шоу "Лучше Всех". Сегодня артист показал ролик, на котором он сидит рядом с девочкой и спрашивает, о чем она мечтает на Новый год. Маленькая участница проекта отвечает, что уже загадала розовый компьютер Максиму Галкину. Потом она говорит: "Ой. Извините! Я Деду Морозу написала письмо, чтобы он подарил розовый компьютер с единорогом". Гости в студии и телеведущий начали громко смеяться и аплодировать малышке.

В комментарии к посту в социальной сети Instagram Максим Галкин написал: "Сегодня 4-й день съёмок "Лучше Всех"! Дети полны энтузиазма". В конце юморист особо отметил, что на видео показана Маша Гутова. Подписчики поблагодарили телеведущего за поднятое настроение и написали, что девочка очень позитивная. За 30 минут видео просмотрели более 270 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:52

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