На съёмках шоу "Лучше Всех" участница перепутала Максима Галкина с Дедом Морозом

Максим Галкин часто делится с поклонниками кадрами, сделанными на съемках шоу "Лучше Всех". Сегодня артист показал ролик, на котором он сидит рядом с девочкой и спрашивает, о чем она мечтает на Новый год. Маленькая участница проекта отвечает, что уже загадала розовый компьютер Максиму Галкину. Потом она говорит: "Ой. Извините! Я Деду Морозу написала письмо, чтобы он подарил розовый компьютер с единорогом". Гости в студии и телеведущий начали громко смеяться и аплодировать малышке.В комментарии к посту в социальной сети Instagram Максим Галкин написал: "Сегодня 4-й день съёмок "Лучше Всех"! Дети полны энтузиазма". В конце юморист особо отметил, что на видео показана Маша Гутова. Подписчики поблагодарили телеведущего за поднятое настроение и написали, что девочка очень позитивная. За 30 минут видео просмотрели более 270 000 пользователей Сети.