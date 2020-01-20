Итальянский врач рассказал об опасности апноэ





Доктор Бизиньяни назвал достаточно неожиданные признаки ряда расстройств здоровья. Среди таких симптомов есть и нарушения ночного сна, например, храп, или, как ещё называют эту проблему, апноэ, возникающее в случае неполадок сердечно-сосудистой системы. Повторяющееся временное прерывание сна вызывает существенные последствия для организма, это объясняется влиянием на оксигенацию крови. Подобные процессы с большим процентом вероятности вызывают сбои в функционировании сердца и сосудов. Определить наличие рисков для здоровья можно, если своевременно обратить внимание на разные по типу симптомы.Кроме постоянного храпа во время ночного сна, который при этом человек может не обнаружить самостоятельно по объективным причинам, есть и другие параметры, на которые следует обратить внимание. Обратиться к врачу стоит, если ночью случается беспокойный сон, а также при паузах в дыхании, учащенном ощущении жажды, частым позывам к мочеиспусканию. Кроме того, о проблеме со здоровьем сигнализирует головная боль по утрам, невозможность сконцентрироваться на чем либо, сонливость и быстрая утомляемость без реальных причин для этого.Доктор Бизиньяни акцентирует внимание на необходимости обращать внимание на подобные симптомы, так как они могут сообщать о наличии опасности для жизни. Апноэ во время сна ни в коем случае нельзя игнорировать, со слов медика, статистика корреляции нарушений сна и болезнями органов и систем человеческого организма подтверждает взаимосвязь апноэ и рисков для здоровья. В списке возможных недугов присутствует гипертоническая болезнь, а также аритмия мерцательного типа, которые часто являются предтечами инсульта.