Официанты в России смогут получать электронные чаевые прямо на карту
Функция оплаты электронных чаевых официантам по специальному QR-коду заработает в российский Системе быстрых платежей. Такие данные приводит пресс-служба международной платежной системы VISA.
По данным ряда изданий, отныне за перевод безналичных чаевых официантам не придется оплачивать комиссию за эквайринг. Вся сумма дополнительного вознаграждения персоналу ресторана или кафе может быть отдельно введена в терминале. После этого терминал произведет два отдельных платежа: основной поступит на счета заведения, а дополнительный – на личный счет конкретного официанта. В скором будущем оставить «благодарность» персоналу таким образом смогут владельцы карт VISA – достаточно лишь ввести сумму в терминале. А вот для клиентов «Сбербанка» потребуется использовать специальное приложение. Наконец, чаевые по QR-коду смогут оставлять держатели карт банка «Тинькофф». Уже сейчас такая возможность есть примерно в сотне сетевых заведений общественного питания в стране.
Как сообщает издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на представителей VISA, с появлением электронных чаевых у сотрудников заведений появятся принципиально новые возможности получить от гостей благодарность. Более того, финансовые организации таким образом смогут существенно увеличить оборот безналичных средств.
По данным ряда изданий, отныне за перевод безналичных чаевых официантам не придется оплачивать комиссию за эквайринг. Вся сумма дополнительного вознаграждения персоналу ресторана или кафе может быть отдельно введена в терминале. После этого терминал произведет два отдельных платежа: основной поступит на счета заведения, а дополнительный – на личный счет конкретного официанта. В скором будущем оставить «благодарность» персоналу таким образом смогут владельцы карт VISA – достаточно лишь ввести сумму в терминале. А вот для клиентов «Сбербанка» потребуется использовать специальное приложение. Наконец, чаевые по QR-коду смогут оставлять держатели карт банка «Тинькофф». Уже сейчас такая возможность есть примерно в сотне сетевых заведений общественного питания в стране.
Как сообщает издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на представителей VISA, с появлением электронных чаевых у сотрудников заведений появятся принципиально новые возможности получить от гостей благодарность. Более того, финансовые организации таким образом смогут существенно увеличить оборот безналичных средств.
Экономика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:00