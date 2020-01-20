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Ксения Собчак в царском наряде и шапке Мономаха рассказала о понятии "политический популизм"

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Собчак на своей странице в Instagram разместила видео, где предстала в царском наряде, а образ дополнила шапкой Мономаха. Светская львица вжилась в образ императрицы и рассказала о понятии "политический популизм".
Ксения Собчак в царском наряде и шапке Мономаха рассказала о понятии "политический популизм"

Эпатажная журналистка и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак снова поразила поклонников. На странице в Instagram звезда опубликовала ролик, где предстала в наряде императрицы. Прежде надевать его могли только представители королевской семьи. Образ телеведущая дополнила шапкой, похожей на таковую, принадлежавшую Мономаху, а также массивными серьгами с изображением Иисуса Христа.

В кадре Ксения Собчак позирует в дорогой одежде и указывает в камеру пальцем. При этом в публикации она решила рассказать о понятии "политический популизм" и о том, как тяжело народу объяснить правильность действий правительства.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:50

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