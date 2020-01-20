Ксения Собчак в царском наряде и шапке Мономаха рассказала о понятии "политический популизм"

Эпатажная журналистка и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак снова поразила поклонников. На странице в Instagram звезда опубликовала ролик, где предстала в наряде императрицы. Прежде надевать его могли только представители королевской семьи. Образ телеведущая дополнила шапкой, похожей на таковую, принадлежавшую Мономаху, а также массивными серьгами с изображением Иисуса Христа.В кадре Ксения Собчак позирует в дорогой одежде и указывает в камеру пальцем. При этом в публикации она решила рассказать о понятии "политический популизм" и о том, как тяжело народу объяснить правильность действий правительства.