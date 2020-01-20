Географы собираются исследовать эвенкийский метеорит в Красноярском крае





В начале марта прошлого года в небе над поселком Тура, который находится в Эвенкийском автономной округе Красноярского края, была замечена яркая вспышка света, которая позднее оказалась падением метеорита. В апреле учёные из лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского достигли места, где, по предварительным данным, мог упасть неизвестный объект. Было зафиксировано место и взяты пробы песка. На тот момент большое количество снега помешала поиску остатков небесного тела. В итоге всё пришлось отложить на будущее. На видео, снятое видеорегистратором, можно увидеть шар света большого размера, а позднее был опубликован ролик с камеры наблюдения, на котором метеорит обретает более четкие очертания.Доцент Уральского федерального университета Виктор Гроховский рассказал о первых подробностях космического явления, которое заметили в пятничный вечер эвенкийские жители. Он сообщил, что данные о происшествии опубликованы на сайте NASA. Масса небесного тела не превышает 0,15 килотонны. Учёный считает, жители Эвенкийского района могли наблюдать метеороид — остаток тела, которое двигалось в космосе. По размерам оно не превосходит 1 метра. При сравнении с Челябинским метеоритом учёный пришел к выводу, что данное небесное тело двигалось медленнее.