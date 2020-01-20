АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.54 USD 61.53
Курс валют на 18.01.2020

Географы собираются исследовать эвенкийский метеорит в Красноярском крае

Русское общество географов находится на этапе подготовки, чтобы отправиться на поиски эвенкийского метеорита, который упал в марте прошлого года в Красноярском крае. Осенняя экспедиция, к сожалению, не увенчалась успехом.

В начале марта прошлого года в небе над поселком Тура, который находится в Эвенкийском автономной округе Красноярского края, была замечена яркая вспышка света, которая позднее оказалась падением метеорита. В апреле учёные из лаборатории метеоритики Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского достигли места, где, по предварительным данным, мог упасть неизвестный объект. Было зафиксировано место и взяты пробы песка. На тот момент большое количество снега помешала поиску остатков небесного тела. В итоге всё пришлось отложить на будущее. На видео, снятое видеорегистратором, можно увидеть шар света большого размера, а позднее был опубликован ролик с камеры наблюдения, на котором метеорит обретает более четкие очертания.

Доцент Уральского федерального университета Виктор Гроховский рассказал о первых подробностях космического явления, которое заметили в пятничный вечер эвенкийские жители. Он сообщил, что данные о происшествии опубликованы на сайте NASA. Масса небесного тела не превышает 0,15 килотонны. Учёный считает, жители Эвенкийского района могли наблюдать метеороид — остаток тела, которое двигалось в космосе. По размерам оно не превосходит 1 метра. При сравнении с Челябинским метеоритом учёный пришел к выводу, что данное небесное тело двигалось медленнее.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Я проснулась счастливой": Анастасия Волочкова в свой день рождения открыла комментарии и ждет от фанатов теплых слов и…
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков резко…
Эксперты оценили перспективы российский электромобилей…
Астрономы предсказали появление на небе ярчайшей звезды до конца текущего…
Сергей Жуков подготовил лирическое видео для песни «Укради…
У певицы Пелагеи после развода останется дом за 75 миллионов и три элитные…
«Росатом» получит новый атомный ледокол «Арктика» в первой половине…
Фанаты разглядели на новом снимке Виктории Лопыревой "поплывшую"…
Эксперты рассказали о причинах и способах устранения скрипов в…
Владимир Зеленский назвал условие для своей…
Телеведущая Ольга Бузова празднует день рождения вместе с возлюбленным Давидом…
Светлана Хоркина родившегося в прошлом году сына назвала…
Географы собираются исследовать эвенкийский метеорит в Красноярском…
«Вечно молодая» 63-летняя актриса Чен Мэйфен раскрыла секрет своей…
Официанты в России смогут получать электронные чаевые прямо на…
На съёмках шоу "Лучше Всех" участница перепутала Максима Галкина с Дедом…
Ксения Собчак в царском наряде и шапке Мономаха рассказала о понятии "политический…
Вера Брежнева и Константин Меладзе на фоне слухов о разводе отправились на отдых в горы…
UAZ Pickup стал лидером продаж в своем сегменте в минувшем…
"Температура 39, очень плохо": Дочь Риты Дакоты Мия заболела на отдыхе на…
Актриса Мария Андреева родила первенца и показала его…
«Будь самой счастливой»: Анна Бузова нежно поздравила сестру Ольгу Бузову с…
Повышение утилизационного сбора привело к подорожанию автомобилей в…
"Я с целлюлитом на вы!": Елена Летучая ответила на обвинения в использовании…
В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10…
Домработники Анастасии Волочковой первыми поздравили ее с днем…
России вернут долги за военную технику и…
Алексей Макаров рассказал, что боялся свою мать Любовь Полищук до…
Просмотреть все новости