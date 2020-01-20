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«Вечно молодая» 63-летняя актриса Чен Мэйфен раскрыла секрет своей красоты

Известная тайваньская певица и актриса по имени Чен Мэйфен в свои 63 года выглядит настолько потрясающе, что поклонники давно прозвали ее «вечной молодой». Недавно артистка решила раскрыть секрет своей привлекательности в столь почтенном возрасте.
«Вечно молодая» 63-летняя актриса Чен Мэйфен раскрыла секрет своей красоты

Как рассказывает актриса, у нее есть привычка каждое утро съедать порцию супа с несколькими кусочками имбиря. По ее мнению, именно этот прием позволяет дольше сохранять молодость кожи. Также Мэйфен призналась, что никогда не увлекалась фитнесом, более того, она уверена, что ей будет очень сложно мотивировать себя на регулярные походы в спортзал. Именно поэтому она просто наняла себе персонального инструктора, с которым проводит редкие силовые тренировки примерно 1-2 раза в неделю. При этом, работа заставляет актрису каждый день носить не совсем удобную и полезную для ног обувь на высоком каблуке, однако она все же сумела сохранить ноги здоровыми. Чтобы нивелировать вред для суставов, знаменитость каждый вечер встает на специальную наклонную подставку для ног, которая позволяет переносить вес всего тела непосредственно на пятки.

Кроме того, 63-летняя красавица регулярно похлопывает себя по суставам, считая, что это помогает энергии проходить через ее тело.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:07

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