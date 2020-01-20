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"Температура 39, очень плохо": Дочь Риты Дакоты Мия заболела на отдыхе на Бали

Рита Дакота рассказала подписчикам в Instagram, что ее дочь Мия заболела на отдыхе на Бали. Исполнительница отметила, что у девочки температура 39, болит горло и начался кашель.
"Температура 39, очень плохо": Дочь Риты Дакоты Мия заболела на отдыхе на Бали

Недавно Рита Дакота с дочерью Мией и друзьями отправилась отдыхать на Бали. Сегодня певица показала фотографию, на которой она купается в бассейне вместе со своим ребенком. Знаменитость подняла Мию вверх, малышка закрыла глаза и засмеялась. В комментарии к публикации в Instagram Рита Дакота рассказала, что изначально отдых был идеальным. Они купались на лучших пляжах, встречали рассветы и вкусно кушали. Исполнительница уезжала на 2 дня, чтобы отдохнуть в одиночестве, а когда вернулась ее ждали плохие новости.

Все дети, которые приехали с ней и ее друзьями, заболели. У дочери Риты Дакоты Мии поднялась температура, заболела горло и начался кашель, теперь певица не знает, что делать. Знаменитость уложила наследницу в своей комнате и думает, как ей поступить дальше. В конце она попросила совета у подписчиков, отметив, что боится заразиться вирусом и заболеть. Фанаты посоветовали Рите Дакоте немедленно обратиться к специалистам.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:32

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