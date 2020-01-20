UAZ Pickup стал лидером продаж в своем сегменте в минувшем году





Как сообщает агентство «Автостат», в 2019 году рынок пикапов в России немного просел в сравнении с показателями 2018 года, что, впрочем, укладывается в общую тенденцию падения рынка. А вот лидером в этом сегменте стала отечественная модель UAZ Pickup, на которой остановили выбор 5 349 покупателей. Более того, несмотря на общее падение рынка, пикапу от компании УАЗ удалось не просто удержать прежние позиции, но еще и немного нарастить продажи – на 3,8% в сравнении с показателями 2018 года.На второй строчке в России по популярности оказался японский пикап Toyota Hilux с 3 053 продажами. Третья позиция досталась еще одному «японцу» - Mitsubishi L200 с показателем продаж в 1 938 экземпляров. Причем, если продажи первого выросли за год на 6,5%, то L200 фактически провалил отчетный период, продемонстрировав 34,5-процентное падение продаж в России.